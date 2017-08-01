Полосы для грядок 1500*300*8мм

Полосы для грядок есть различных размеров и толщин, а так же мы делаем полосы под заказ по Вашим размерам. Полосы для грядок придают красивый и ухоженный вид Вашему участку, они не гниют и удобны при монтаже. Их можно использовать для грядок, цветников, клумб, альпинарий, в качестве подпорных стенок под многоуровневые цветники и т. д.