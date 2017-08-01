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г. Москва ул. Адмирала Макарова, д. 2 с. 9 - офис Московская область, г. Воскресенск, ул. Труда, д. 11 - склад
ООО "Восточный Альянс"
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Ацэид

Сортировать по: Наименованию Цене
АЦЭИД 3000*1500*10мм
1245 у
АЦЭИД 3000*1500*10мм
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АЦЭИД 1500*1000*10мм
420 у
АЦЭИД 1500*1000*10мм
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АЦЭИД 3000*1500*8мм
1053 у
АЦЭИД 3000*1500*8мм
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АЦЭИД 1500*1000*8мм
348 у
АЦЭИД 1500*1000*8мм
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АЦЭИД 3000*1500*40мм
8353 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 334,4 кг.
В пачке 13 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 60 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1200*40мм
7010 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 267.5 кг.
В пачке 12 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 75 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1500*30мм
5502 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 249,5 кг.
В пачке 18 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 80 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1200*30мм
4618 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 199,6 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 100 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1500*25мм
4465 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 210,7 кг.
В пачке 16 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 96 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1200*25мм
3750 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 168.5 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 118 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1500*20мм
3390 у
Указанная цена действительна при заказе от 70000руб.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 177,0 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 112 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
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АЦЭИД 3000*1200*20мм
2973 у
АЦЭИД 3000*1200*20мм
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АЦЭИД 3000*1500*16мм
2484 у
АЦЭИД 3000*1500*16мм
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АЦЭИД 3000*1200*16мм
2147 у
АЦЭИД 3000*1200*16мм
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АЦЭИД 3000*1500*12мм
1682 у
АЦЭИД 3000*1500*12мм
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АЦЭИД 3000*1200*12мм
1381 у
АЦЭИД 3000*1200*12мм
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АЦЭИД 3000*1200*10мм
1053 у
АЦЭИД 3000*1200*10мм
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АЦЭИД 2000*1500*10мм
811 у
АЦЭИД 2000*1500*10мм
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АЦЭИД 3000*1200*8мм
862 у
АЦЭИД 3000*1200*8мм
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АЦЭИД 2000*1500*8мм
703 у
АЦЭИД 2000*1500*8мм
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АЦЭИД 3000*1200*6мм
684 у
АЦЭИД 3000*1200*6мм
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АЦЭИД 1500*1000*6мм
285 у
АЦЭИД 1500*1000*6мм
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Товары 1 - 22 из 22
Доставка по Москве и регионам России своим автотранспортом
Сертификаты и паспорта качества на всю продукцию
Товар в наличии, также производим по схемам заказчика

Компания ООО «ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС», известная в Москве с 2008 года, предлагает материал ацэид, купить который можно целыми листами и в раскроенном виде. Это электротехнический продукт с искрогасящими свойствами, устойчивый к дугообразованию. Листы/ плиты/ доски изготавливают по ГОСТ 4248-92, прессуя хризотил-асбестовые волокна, смешанные с водой и цементом.


Характеристики материала


Ацэид не проводит электрический ток, устойчив к возгоранию. Вопреки существующим мифам о вреде материала он соответствует санитарным и гигиеническим нормам, пригоден для помещений электротехнического назначения.


Характеристики

Значения

Геометрические параметры, м

Длина

1,5; 3

Ширина

1; 1,5

Толщина

0,006; 0,008; 0,01; 0,012; 0,016; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0, 04

Способность к поглощению воды, %

До 20

Электрическая прочность, кВ/м

До 12

Предел прочности при изгибе, кгс/ см2

300-800

Срок эксплуатации

50-60 лет


Вбивать гвозди в лист нельзя. Сразу пойдут трещины. Вначале нужно просверлить отверстия, а затем применить подходящий для основания элемент крепежа.


Где применяется


При прессовке получается прочный лист ацэид с низкой электропроводностью. За счет электротехнических показателей, устойчивости к влаге продукцию используют в быту, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.


Это:

  • Заборы для построек, загонов для домашних животных;
  • Строительный кровельный материал;
  • Опалубка при бетонировании;
  • Основа/ обшивка бетонных блоков фундамента, цоколей для защиты от влажности;
  • Защитный слой между электроизделиями/ проводами под высоким напряжением и поверхностями;
  • Перегородки для искрогашения и т. д.

Технологический процесс


Плита ацэид –вид асбоцемента, который называют «плоский шифер».


Этапы техпроцесса, по которому изготавливается доска ацэид или плита/ лист:

  • Подготовка сырья;
  • Приготовление асбестоцементной смеси;
  • Формовка;
  • Прессование;
  • Отвердевание;
  • Испытания;
  • Маркировка.

Затем продукцию упаковывают в пачки, отвозят на склад, где она ждет отправки заказчику.


Классификация


В зависимости от степени сжатия при изготовлении материал делится на:

  • Прессованный с высокой механической прочностью – от 350 до 500 кгс/ см2. На рынке лидирует ацэид 400.
  • Непрессованный – это легкий ацэид, цена которого значительно ниже. Это материал с невысокими показателями прочности.

Доставка листов/ досок/ плит ацеида ведется автомобилями ООО «ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС» или сторонними транспортными компаниями.