Ацэид
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 334,4 кг.
В пачке 13 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 60 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 267.5 кг.
В пачке 12 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 75 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 249,5 кг.
В пачке 18 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 80 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 199,6 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 100 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 210,7 кг.
В пачке 16 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 96 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 168.5 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 118 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Норма погрузки:
Вес 1 шт. 177,0 кг.
В пачке 20 шт.
Кол-во в 20 тонной машине 112 шт.
Если Вам, требуется меньшее кол-во то цену нужно уточнить у менеджеров.
Компания ООО «ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС», известная в Москве с 2008 года, предлагает материал ацэид, купить который можно целыми листами и в раскроенном виде. Это электротехнический продукт с искрогасящими свойствами, устойчивый к дугообразованию. Листы/ плиты/ доски изготавливают по ГОСТ 4248-92, прессуя хризотил-асбестовые волокна, смешанные с водой и цементом.
Характеристики материала
Ацэид не проводит электрический ток, устойчив к возгоранию. Вопреки существующим мифам о вреде материала он соответствует санитарным и гигиеническим нормам, пригоден для помещений электротехнического назначения.
|
Характеристики
|
Значения
|
Геометрические параметры, м
|
Длина
|
1,5; 3
|
Ширина
|
1; 1,5
|
Толщина
|
0,006; 0,008; 0,01; 0,012; 0,016; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0, 04
|
Способность к поглощению воды, %
|
До 20
|
Электрическая прочность, кВ/м
|
До 12
|
Предел прочности при изгибе, кгс/ см2
|
300-800
|
Срок эксплуатации
|
50-60 лет
Вбивать гвозди в лист нельзя. Сразу пойдут трещины. Вначале нужно просверлить отверстия, а затем применить подходящий для основания элемент крепежа.
Где применяется
При прессовке получается прочный лист ацэид с низкой электропроводностью. За счет электротехнических показателей, устойчивости к влаге продукцию используют в быту, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
Это:
- Заборы для построек, загонов для домашних животных;
- Строительный кровельный материал;
- Опалубка при бетонировании;
- Основа/ обшивка бетонных блоков фундамента, цоколей для защиты от влажности;
- Защитный слой между электроизделиями/ проводами под высоким напряжением и поверхностями;
- Перегородки для искрогашения и т. д.
Технологический процесс
Плита ацэид –вид асбоцемента, который называют «плоский шифер».
Этапы техпроцесса, по которому изготавливается доска ацэид или плита/ лист:
- Подготовка сырья;
- Приготовление асбестоцементной смеси;
- Формовка;
- Прессование;
- Отвердевание;
- Испытания;
- Маркировка.
Затем продукцию упаковывают в пачки, отвозят на склад, где она ждет отправки заказчику.
Классификация
В зависимости от степени сжатия при изготовлении материал делится на:
- Прессованный с высокой механической прочностью – от 350 до 500 кгс/ см2. На рынке лидирует ацэид 400.
- Непрессованный – это легкий ацэид, цена которого значительно ниже. Это материал с невысокими показателями прочности.
Доставка листов/ досок/ плит ацеида ведется автомобилями ООО «ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС» или сторонними транспортными компаниями.